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Байден: Я з нетерпінням чекаю дня, коли Україна вступить до НАТО

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Середа 12 липня 2023 17:43
Байден: Я з нетерпінням чекаю дня, коли Україна вступить до НАТО Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент США Джо Байден заявив президенту України Володимиру Зеленському напередодні їхньої двосторонньої зустрічі, що з нетерпінням чекає дня, коли Україна офіційно вступить до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена на зустрічі із Зеленським.

"Ви (Україна - ред.) виконали величезну роботу, вам потрібно зробити набагато більше. І я просто думаю, що ми зробимо все можливе, щоб ви отримали все, що вам потрібно. І я з нетерпінням чекаю того дня, коли ми проведемо зустріч, щоб відсвяткувати ваше офіційне членство в НАТО", - сказав Байден.

Наприкінці президент США пожартував, зазначивши, що погана новина для України полягає у тому, що "ви застрягли з нами. Ми (НАТО - ред.) нікуди не йдемо".

Саміт НАТО у Вільнюсі

Країни-члени НАТО узгодили спільне комюніке щодо України, в якому окреслили бачення того, яким має бути шлях України до членства в Альянсі.

Проте Україна так і не отримала чітких умов та графіка вступу до НАТО - лідери країн членів зазначили, що держава отримає запрошення приєднатися до Альянсу після того, як країни блоку погодяться і країна виконає певні умови.

Президент Володимир Зеленський розкритикував НАТО за нерішучість щодо України через відсутність чітких умов вступу.

Додамо, що перед зустріччю із Байденом Зеленський заявив, що не збирається переконувати президента США в тому, що Україна має бути в НАТО.

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