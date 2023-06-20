Байден назвав реальною загрозу застосування Путіним тактичної ядерної зброї

Загроза застосування тактичної ядерної зброї з боку президента Росії Володимира Путіна є "реальною".
Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Коли я був тут близько двох років тому і говорив, що турбуюсь про висихання річки Колорадо, всі дивилися на мене як на божевільного. Вони подивилися на мене так, як коли я сказав, що турбуюся про те, що Путін застосує тактичну ядерну зброю. Це реально", - сказав Байден групі донорів у Каліфорнії у понеділок.
У суботу Байден назвав заяву Путіна про те, що Росія розмістила свою першу тактичну ядерну зброю в Білорусі, "абсолютно безвідповідальною".
Минулого тижня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російське тактичні боєголовки, деякі з яких утричі потужніші за атомні бомби, скинуті США на Хіросіму і Нагасакі в 1945 році.
Розгортання - перше переміщення Росією таких боєголовок, менш потужної ядерної зброї меншої дальності, яку можна було б використовувати на полі бою, за межами Росії після розпаду Радянського Союзу.
Сполучені Штати заявили, що не мають наміру змінювати свою позицію щодо стратегічних ядерних озброєнь у відповідь на розгортання, і не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.
За розгортанням російських сил уважно стежать Сполучені Штати та їхні союзники, а також Китай, який неодноразово застерігав від використання ядерної зброї у війні проти України.
Росія та Білорусь, які є близькими союзниками з війни проти України, на початку цього року домовилися розмістити частину тактичного ядерного арсеналу Москви в Білорусі. Російський президент Володимир Путін оголосив про плани розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі. Він сказав, що сховища будуть збудовані до 1 липня.
Нагадаємо, за даними опитування "Левада-Центру", близько 30% жителів Росії чекають від Путіна ядерного удару по Україні.
Українці вважають ядерний шантаж Росії блефом. У жовтні 2022 року дві третини (65%) українців не вірили, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України. Ще більше респонденти не вірили у можливість ядерного удару країн НАТО (84%).
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