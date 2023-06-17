Росія абсолютно безвідповідально ставиться до переміщення ядерної зброї, - Байден

Про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Я вже багато разів говорив про це - це абсолютно безвідповідально", - заявив він.

Ядерна зброя РФ у Білорусі

Наприкінці травня міністри оборони Білорусі та РФ домовилися про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території РБ. Москва планує передати Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний використати ядерні боєприпаси.

Напередодні російський диктатор Володимир Путін заявляв, що переміщення вже розпочалося і перша ядерна зброя вже перебуває у Білорусі. Проте "Білоруські Гаюн" заявили, що фактів такого переміщення не спостерігається.

Сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко вже почав мріяти про те, як використати ядерну зброю, однак у РФ заявили, що контроль за тактичною ядерною зброєю залишається за ними.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.