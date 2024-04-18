Байден назвав Китай "ксенофобом"

Нагадаємо, що після вторгнення Російської Федерації в Україну низка країн ввела санкції проти Росії. Китай своєю чергою не підтримав санкції, а навпаки продовжив відкрито співпрацювати з Москвою.

У відповідь США неодноразово нагадувала Китаю, що допомога збройній агресії Росії може призвести до наслідків. На початку квітня спікер Держдепу США Меттью Міллер заявив, що Штати стурбовані посиленням співпраці Росії та Китаю.

А державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен повідомив, що наступного тижня планує відправитись з візитом до Китаю.

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