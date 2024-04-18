Байден назвал Китай "ксенофобом"

Напомним, что после вторжения Российской Федерации в Украину ряд стран ввели санкции против России. Китай в свою очередь не поддержал санкции, а наоборот продолжил открыто сотрудничать с Москвой.

В ответ в США неоднократно напоминала Китаю, что помощь вооруженной агрессии России может привести к последствиям. В начале апреля спикер Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Штаты озабочены усилением сотрудничества России и Китая.

А государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен сообщил, что на следующей неделе планирует отправиться с визитом в Китай.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.