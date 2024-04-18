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Байден назвал Китай "ксенофобом"

Фото: американский президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Джо Байден, перечисляя проблемы Китая, назвал его "ксенофобом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Подчеркивая экономические проблемы азиатской страны Байден назвал Китай "ксенофобским".

"У них больше пенсионеров, чем рабочих. Они ничего не импортируют. Они ксенофобы - никто не приезжает в страну. У них есть реальные проблемы", - сказал Байден.

Комментарии президента прозвучали после недавнего телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином, который состоялся две недели назад и стал первым после их личной встречи в ноябре.

Напомним, что после вторжения Российской Федерации в Украину ряд стран ввели санкции против России. Китай в свою очередь не поддержал санкции, а наоборот продолжил открыто сотрудничать с Москвой.

В ответ в США неоднократно напоминала Китаю, что помощь вооруженной агрессии России может привести к последствиям. В начале апреля спикер Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Штаты озабочены усилением сотрудничества России и Китая.

А государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен сообщил, что на следующей неделе планирует отправиться с визитом в Китай.

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