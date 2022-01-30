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Байден назвал условие для признания правительства талибов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден назвал освобождение похищенного в Афганистане в 2020 году американца Марка Фрерихса условием для обсуждения легитимности правительства движения "Талибан". Байден призвал талибов немедленно освободить похищенного гражданина Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Талибан" должен немедленно освободить Марка, прежде чем они смогут ожидать какого-либо рассмотрения своих стремлений к легитимности. Это не подлежит обсуждению", - сказал Байден.

Американский лидер напомнил, что ветеран Военно-морских сил США Фрерихс был взят в заложники в Афганистане два года назад. По его словам, американец не сделал ничего плохого. Он работал над строительными проектами, и 10 лет помогал афганскому народу.

Напомним, ранее США и ЕС сделали совместное заявление по итогам встречи с представителями "Талибана".

Отметим, 25 января талибы провели первые переговоры в Европе после захвата власти в Афганистане.

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ТалибанСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденАфганистан