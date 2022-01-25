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Талибы заявили, что первые переговоры с Европой прошли успешно

Новина українською →
Афганистан, Вторник 25 января 2022 07:18
Талибы заявили, что первые переговоры с Европой прошли успешно Фото: талибы считают успешными переговоры в Европе (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Представители "Талибана" заявили, что первые переговоры в Европе прошли успешно. Как известно, первые переговоры талибов после захвата власти в Афганистане прошли в столице Норвегии Осло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.at.

В Осло талибы встретились с представителями США, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Норвегии и ЕС.

"Тот факт, что мы приехали в Норвегию сам по себе является преимуществом для правительства в Афганистане", — заявил вчера глава делегации талибов, министр иностранных дел Амир Чан Муттаки.

Он заявил, что благодаря этим встречам Афганистан получит гуманитарную, медицинскую и образовательную поддержку.

Переговоры проходили за закрытыми дверями и были посвящены ситуации с правами человека и гуманитарному кризису в Афганистане. Гуманитарная ситуация обострилась после захвата талибана столицы Афганистана.

По данным ООН, миллионы людей в стране находятся под угрозой голодной смерти.

Напомним, что представители "Талибана" отправились в Европу для переговоров. Они заявили, что надеются по результатам этой встречи укрепить со странами дипломатические отношения.

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