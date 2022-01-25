Талибы заявили, что первые переговоры с Европой прошли успешно
Представители "Талибана" заявили, что первые переговоры в Европе прошли успешно. Как известно, первые переговоры талибов после захвата власти в Афганистане прошли в столице Норвегии Осло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.at.
В Осло талибы встретились с представителями США, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Норвегии и ЕС.
"Тот факт, что мы приехали в Норвегию сам по себе является преимуществом для правительства в Афганистане", — заявил вчера глава делегации талибов, министр иностранных дел Амир Чан Муттаки.
Он заявил, что благодаря этим встречам Афганистан получит гуманитарную, медицинскую и образовательную поддержку.
Переговоры проходили за закрытыми дверями и были посвящены ситуации с правами человека и гуманитарному кризису в Афганистане. Гуманитарная ситуация обострилась после захвата талибана столицы Афганистана.
По данным ООН, миллионы людей в стране находятся под угрозой голодной смерти.
Напомним, что представители "Талибана" отправились в Европу для переговоров. Они заявили, что надеются по результатам этой встречи укрепить со странами дипломатические отношения.