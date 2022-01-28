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США и Европа рассказали, чего ожидают от талибов в Афганистане

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США, Пятница 28 января 2022 01:46
США и Европа рассказали, чего ожидают от талибов в Афганистане Фото: США и Европа сделали совместное заявлене по Афганистану (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США и Европа сделали совместное заявление по ситуации в Афганистане. Как известно, ранее представители "Талибана" встречались с европейскими лидерами для переговоров в Норвегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

В совместном заявлении Европейского Союза, Франции, Германии, Италии, Норвегии, Великобритании и США говорится, о чем говорили лидеры стран с представителями "Талибана" и чего ожидают от них.

В частности сообщается, что особое внимание на встрече уделили решениям гуманитарного кризиса в Афганистане.

Также на встрече была подчеркнута важность соблюдения прав человека и острая необходимость в инклюзивной и представительной политической системе для обеспечения стабильности и мирного будущего для Афганистана.

Еще один важный вопрос - нарушение прав человека в Афганистане.

"Призвали Талибан сделать больше, чтобы остановить вызывающий тревогу рост нарушений прав человека, включая произвольные задержания, насильственные исчезновения, репрессии в СМИ, внесудебные казни, пытки и запреты на образование женщин и девочек, их трудоустройство и свободу передвижения без сопровождения мужчин", - говорится в заявлении.

Также от "Талибана" ожидают выполнения обязательств по борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

Несмотря на то, что Европа и США согласились помочь Афганистану с избежанием гуманитарного кризиса, они дали ясно понять талибам, что эта встреча никоим образом не подразумевают официального признания или легитимации временного правительства, объявленного ими в сентябре 2021 года.

Напомним, что талибы остались довольны поездкой в Европу. Они заявили, что благодаря этой встрече Афганистан получит гуманитарную, медицинскую и образовательную поддержку.

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