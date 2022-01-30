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Байден назвав умову для визнання уряду талібів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден назвав звільнення викраденого в Афганістані в 2020 році американця Марка Фреріхса умовою для обговорення легітимності уряду руху "Талібан". Байден закликав талібів негайно звільнити викраденого громадянина Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Талібан" повинен негайно звільнити Марка, перш ніж вони зможуть чекати на будь-який розгляд своїх прагнень до легітимності. Це не підлягає обговоренню", – сказав Байден.

Американський лідер нагадав, що ветеран Військово-морських сил США Фреріхс був взятий у заручники в Афганістані два роки тому. За його словами, американець не зробив нічого поганого. Він працював над будівельними проєктами і 10 років допомагав афганському народу.

Нагадаємо, раніше США та ЄС зробили спільну заяву за підсумками зустрічі з представниками "Талібану".

Зазначимо, 25 січня таліби провели перші переговори у Європі після захоплення влади в Афганістані.

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ТалібанСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденАфганистан