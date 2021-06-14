Байден назвал Путина автократом и указал на слабости: Россия слабее, чем кажется

Посетив саммит G7, Байден дал пресс-конференцию. На ней он прокомментировал некоторые вопросы, связанные с Россией и предстоящую встречу с Владимиром Путиным.

Нет гарантии, что я смогу изменить поведение человека или страны. если я буду отвечать должным образом, что я и буду делать, это его не переубедит, он продолжит в том же духе", - сказал Байден о Путине.

Он также отметил, что Россия занимается деятельностью, которая противоречит международным нормам.

Он также ответил на вопрос, касательно вмешательства российского лидера в выборы в США.

"Я проверил это, поэтому у меня был доступ ко всей разведывательной информации, он занимался этой деятельностью", - сказал президент США.