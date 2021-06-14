Байден назвал Путина автократом и указал на слабости: Россия слабее, чем кажется

Президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина "автократом". Он указал на слабости таких стран сказал, что Россия слабее, чем хочет казаться.
Об этом сообщает Reuters.
Посетив саммит G7, Байден дал пресс-конференцию. На ней он прокомментировал некоторые вопросы, связанные с Россией и предстоящую встречу с Владимиром Путиным.
Нет гарантии, что я смогу изменить поведение человека или страны. если я буду отвечать должным образом, что я и буду делать, это его не переубедит, он продолжит в том же духе", - сказал Байден о Путине.
Он также отметил, что Россия занимается деятельностью, которая противоречит международным нормам.
Он также ответил на вопрос, касательно вмешательства российского лидера в выборы в США.
"Я проверил это, поэтому у меня был доступ ко всей разведывательной информации, он занимался этой деятельностью", - сказал президент США.
Напомним, Байден признал, что отношения России и США находятся на низком уровне. Об этом он заявил на пресс-конференции после саммита G7.
Также сообщалось, что США исключает возможность выдачи России американских хакеров. Об этом заявили в Белом доме.