Байден назвав Путіна автократом і вказав на слабкості: Росія слабкіше, ніж здається

Президент США Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна "автократом". Він вказав на слабкості таких країн сказав, що Росія слабкіше, ніж хоче здаватися.
Про це повідомляє Reuters.
Відвідавши саміт G7, Байден дав прес-конференцію. На ній він прокоментував деякі питання, пов'язані з Росією і майбутню зустріч з Володимиром Путіним.
Немає гарантії, що я зможу змінити поведінку людини або країни. якщо я буду відповідати належним чином, що я і буду робити, це його не переконає, він продовжить в тому ж дусі", - сказав Байден про Путіна.
Він також зазначив, що Росія займається діяльністю, яка суперечить міжнародним нормам.
Він також відповів на питання, щодо втручання російського лідера у вибори в США.
"Я перевірив це, тому у мене був доступ до всієї розвідувальної інформації, він займався цією діяльністю", - сказав президент США.
Нагадаємо, Байден визнав, що відносини Росії і США знаходяться на низькому рівні. Про це він заявив на прес-конференції після саміту G7.
Також повідомлялося, що США виключає можливість видачі Росії американських хакерів. Про це заявили в Білому домі.