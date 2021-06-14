Байден назвав Путіна автократом і вказав на слабкості: Росія слабкіше, ніж здається

Відвідавши саміт G7, Байден дав прес-конференцію. На ній він прокоментував деякі питання, пов'язані з Росією і майбутню зустріч з Володимиром Путіним.

Немає гарантії, що я зможу змінити поведінку людини або країни. якщо я буду відповідати належним чином, що я і буду робити, це його не переконає, він продовжить в тому ж дусі", - сказав Байден про Путіна.

Він також зазначив, що Росія займається діяльністю, яка суперечить міжнародним нормам.

Він також відповів на питання, щодо втручання російського лідера у вибори в США.

"Я перевірив це, тому у мене був доступ до всієї розвідувальної інформації, він займався цією діяльністю", - сказав президент США.