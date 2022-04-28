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Байден назвал безответственными заявления РФ о ядерном оружии

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден назвал безответственными заявления России о возросших рисках применения ядерного оружия. Американский лидер опроверг обвинения Москвы в том, что НАТО якобы ведет против нее "опосредованную войну".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена.

"Никто не должен делать безответственные комментарии о применении ядерного оружия или такой возможности", - сказал Байден.

Американский лидер назвал неправдой обвинения России о том, что США и НАТО ведут против нее опосредованную войну. По его словам, таким способом Москва пытается оправдать свои неудачи в Украине.

"Я думаю, что это скорее отражение не правды, а их неудачи", - добавил Байден.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал риски ядерной войны "весьма и весьма существенными", заявив при этом о ее недопустимости.

Отметим, накануне США призвали Россию смягчить риторику об угрозе ядерной войны.

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Джозеф БайденСоединенные Штаты АмерикиЯдерное оружиеВойна в Украине