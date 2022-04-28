Байден назвал безответственными заявления РФ о ядерном оружии

"Никто не должен делать безответственные комментарии о применении ядерного оружия или такой возможности", - сказал Байден.

Американский лидер назвал неправдой обвинения России о том, что США и НАТО ведут против нее опосредованную войну. По его словам, таким способом Москва пытается оправдать свои неудачи в Украине.

"Я думаю, что это скорее отражение не правды, а их неудачи", - добавил Байден.