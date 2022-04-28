Байден назвав безвідповідальними заяви РФ про ядерну зброю

"Ніхто не повинен робити безвідповідальні коментарі про застосування ядерної зброї або такої можливості", - сказав Байден.

Американський лідер назвав неправдою звинувачення Росії про те, що США і НАТО ведуть проти неї опосередковану війну. За його словами, таким способом Москва намагається виправдати свої невдачі в Україні.

"Я думаю, що це скоріше відображення не правди, а їх невдачі", - додав Байден.