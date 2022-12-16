Байден натякнув на новини про Patriot для України: почуєте за кілька хвилин

Президент США Джо Байден зробив оголошення щодо можливих постачань систем протиповітряної оборони Patriot до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера CNN Дональда Джудда.
За його словами, він запитав Байдена перед посадкою на президентський літак, чи збирається той відправити Україні ракетні комплекси Patriot.
"Ви все почуєте за кілька хвилин", - процитував він президента США.
Подробиць на даний момент не наводиться.
Нагадаємо, раніше західні ЗМІ писали про можливі поставки Patriot, але уточнювали, що Байден погодиться лише після звіту Пентагону про підготовку та обслуговування, юридичні аспекти передачі та вплив таких поставок на боєздатність американської армії.
Крім того, у Білому домі зазначили, що передача Patriot не входить до найближчого пакету військової допомоги.
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