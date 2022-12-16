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Байден намекнул на новости о Patriot для Украины: услышите через несколько минут

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Президент США Джо Байден сделал объявление в отношении возможных поставок систем противовоздушной обороны Patriot в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера CNN Дональда Джудда.

По его словам, он спросил у Байдена перед посадкой на президентский самолет, собирается ли тот отправить Украине ракетные комплексы Patriot.

"Вы все услышите через несколько минут", - процитировал он президента США.

Подробностей на данный момент не приводится.

Напомним, ранее западные СМИ писали о возможных поставках Patriot, но уточняли, что Байден согласится только после отчета Пентагона о подготовке и обслуживании, юридических аспектах передачи и влиянии таких поставок на боеготовность американской армии.

Кроме того, в Белом доме отметили, что передача Patriot не входит в ближайший пакет военной помощи.

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