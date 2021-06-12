UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Байден о НАТО: США твердо уверены в единстве альянса

Автор: РБК-Украина

Президент США Джо Байден на полях саммита G7 провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макрон. На ней он заявил, что Вашингтон "вернулся" и твердо уверен в единстве НАТО.

Об этом пишет CNN.

На встрече Байден отметил, что у него есть о чем поговорить с Макроном, поскольку США и Франция находятся на "одной волне". Французский президент в ответ отметил готовность Вашингтона к лидерству и партнерству в борьбе с пандемией COVID-19 и изменением климата.

Кроме того, Байден повторил, что США "вернулись" и, по его мнению, теперь могут много сделать на мировой арене. По его словам, США "очень твердо относятся к единству" НАТО, а Евросоюз демонстрирует невероятную силу и динамику.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден и Меркель на полях саммита обсудили тему реализации проекта "Северный поток-2" и последствия для Украины.

Накануне стало известно, что G7 планируют выделить 100 млрд долларов пострадавшим от COVID странам. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал другие страны "Большой семерки" прийти к соглашению о перераспределении этих денег в пользу африканских государств.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НАТОСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденG7