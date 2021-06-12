Байден о НАТО: США твердо уверены в единстве альянса

Президент США Джо Байден на полях саммита G7 провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макрон. На ней он заявил, что Вашингтон "вернулся" и твердо уверен в единстве НАТО.

На встрече Байден отметил, что у него есть о чем поговорить с Макроном, поскольку США и Франция находятся на "одной волне". Французский президент в ответ отметил готовность Вашингтона к лидерству и партнерству в борьбе с пандемией COVID-19 и изменением климата.

Кроме того, Байден повторил, что США "вернулись" и, по его мнению, теперь могут много сделать на мировой арене. По его словам, США "очень твердо относятся к единству" НАТО, а Евросоюз демонстрирует невероятную силу и динамику.