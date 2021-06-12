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"Сейчас мы едины". Байден встретился с Макроном в рамках саммита G7

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Британия, Суббота 12 июня 2021 01:49
"Сейчас мы едины". Байден встретился с Макроном в рамках саммита G7 Фото: президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден (by Drew Angerer/Getty Images,Chesnot/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден впервые встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча состоялась на полях саммита лидеров стран "Большой семерки" в Великобритании.

Об этом Макрон написал в своем Twitter.

Он сказал, что сейчас Франция и США "вместе" и "едины".

"Сейчас мы вместе, единые, решительные, чтобы достичь результата. Сейчас время действовать. Я уверен - мы сделаем", - заявил Макрон.

Напомним, 11 июня в британском Корнуолле стартовал саммит лидеров государств G7. На повестке дня саммите будут пандемия коронавируса и отношения с Россией.

Ранее сообщалось, Соединенные Штаты и другие страны Большой семерки намерены оказать финансовую помощь странам, испытывающим наибольшие трудности в борьбе с COVID-19. На их нужды из Фонда Международного валютного фонда могут выделить 100 миллиардов долларов.

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