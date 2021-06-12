"Сейчас мы едины". Байден встретился с Макроном в рамках саммита G7
Президент США Джо Байден впервые встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча состоялась на полях саммита лидеров стран "Большой семерки" в Великобритании.
Об этом Макрон написал в своем Twitter.
Он сказал, что сейчас Франция и США "вместе" и "едины".
"Сейчас мы вместе, единые, решительные, чтобы достичь результата. Сейчас время действовать. Я уверен - мы сделаем", - заявил Макрон.
Now that we are together, united, determined to make a difference, it's time to deliver. I'm sure we will, @JoeBiden! pic.twitter.com/VmkvCV1yG5— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 11, 2021
Напомним, 11 июня в британском Корнуолле стартовал саммит лидеров государств G7. На повестке дня саммите будут пандемия коронавируса и отношения с Россией.
Ранее сообщалось, Соединенные Штаты и другие страны Большой семерки намерены оказать финансовую помощь странам, испытывающим наибольшие трудности в борьбе с COVID-19. На их нужды из Фонда Международного валютного фонда могут выделить 100 миллиардов долларов.