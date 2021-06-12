Байден про НАТО: США твердо впевнені в єдності альянсу

Президент США Джо Байден на полях саміту G7 провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макрон. На ній він заявив, що Вашингтон "повернувся" і твердо впевнений в єдності НАТО.

На зустрічі Байден зазначив, що у нього є про що поговорити з Макроном, оскільки США і Франція знаходяться на "одній хвилі". Французький президент у відповідь відзначив готовність Вашингтона до лідерства і партнерства в боротьбі з пандемією COVID-19 та зміною клімату.

Крім того, Байден повторив, що США "повернулися" і, на його думку, тепер можуть багато зробити на світовій арені. За його словами, США "дуже твердо ставляться до єдності" НАТО, а Євросоюз демонструє неймовірну силу і динаміку.