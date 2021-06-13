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Байден нарушил королевский протокол на саммите G7

Автор: Анастасия Рокитна

Президент США Джо Байден нарушил королевский протокол на саммите "Большой семерки". Последними на мероприятие должны явиться члены королевский семьи.

Об этом сообщает Daily Mail.

Байден с женой Джилл прибыли на 5 минут позже королевы Великобритании Елизаветы II с герцогом и герцогиней Кембриджскими, принцем Чарльзом и Камиллой.

Обычно все гости должны быть на месте до прибытия королевы на какое-либо официальное мероприятие. Несмотря на опоздание политика, английская королева не показала своего недовольства и приветливо общалась с гостями.

Джо Байден впервые встретился с королевой на закрытом приеме и лидерами G7 в субботу вечером.

Напомним, главы стран "Большой семерки" объявили о введении инвестиций для "зеленых" проектов.

Отметим, Байден встретился с Меркель и Макроном на саммите G7.

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