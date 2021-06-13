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Главы стран "Большой семерки" объявили о введении инвестиций для "зеленых" проектов

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Корнуолл, Воскресенье 13 июня 2021 02:10
Главы стран "Большой семерки" объявили о введении инвестиций для "зеленых" проектов Фото: Главы стран G7 объявили о введении инвестиций для зеленых проектов (twitter.com/g7)
Автор: Артур Родивилов

Главы стран "Большой семерки" (G7) объявили о введении партнерских проектов по инвестициям для "зеленых" проектов. Новый план инвестиций получил название "Восстановить лучше, чем было, на благо мира".

Об этом сообщает Reuters.

Цель проекта - увеличить международное финансирование экологичных инфраструктурных проектов.

Среди таких указаны, например, развитие железных дорог в Африке, расширение строительства ветряных электростанций в Азии и некоторые другие. Общая сумма инвестиций составит до 100 млрд долларов в год.

"Как демократические страны, мы несем ответственность за то, чтобы помочь развивающимся странам воспользоваться преимуществами чистого развития через справедливую и прозрачную систему. У G7 есть беспрецедентная возможность провести глобальную Зеленую промышленную революцию, которая может изменить наш образ жизни", - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Тем не менее некоторые представители экологических организаций, присутствовавшие на заседании G7, подвергли критике заявления лидеров Большой семерки и Бориса Джонсона в частности, назвав их «повторением прошлых обещаний».

Напомним, накануне саммита лидеры Европейского союза объявили Китай "системным соперником, партнером в глобальных вопросах, и конкурентом".

Также стало известно, что G7 планирует выделить 100 млрд долларов пострадавшим от COVID странам.

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