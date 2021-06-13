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Байден порушив Королівський протокол на саміті G7

Автор: Анастасія Рокитна

Президент США Джо Байден порушив Королівський протокол на саміті "Великої сімки". Останніми на захід повинні з'явитися члени королівської сім'ї.

Про це повідомляє Daily Mail.

Байден з дружиною Джилл прибули на 5 хвилин пізніше королеви Великобританії Єлизавети II з герцогом і герцогинею Кембриджськими, принцом Чарльзом і Каміллою.

Зазвичай всі гості повинні бути на місці до прибуття королеви на будь-який офіційний захід. Незважаючи на запізнення політика, англійська королева не показала свого невдоволення і привітно спілкувалася з гостями.

Джо Байден вперше зустрівся з королевою на закритому прийомі і лідерами G7 в суботу ввечері.

Нагадавши, глави країн "Великої сімки" оголосили про введення інвестицій для "зелених" проектів.

Відзначити, Байден зустрівся з Меркель і Макроном на саміті G7.

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