Байден порушив Королівський протокол на саміті G7

Байден з дружиною Джилл прибули на 5 хвилин пізніше королеви Великобританії Єлизавети II з герцогом і герцогинею Кембриджськими, принцом Чарльзом і Каміллою.

Зазвичай всі гості повинні бути на місці до прибуття королеви на будь-який офіційний захід. Незважаючи на запізнення політика, англійська королева не показала свого невдоволення і привітно спілкувалася з гостями.

Джо Байден вперше зустрівся з королевою на закритому прийомі і лідерами G7 в суботу ввечері.