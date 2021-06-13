Байден нарушил королевский протокол на саммите G7
Фото: президент США Джо Байден (by Drew Angerer/Getty Images)
Президент США Джо Байден нарушил королевский протокол на саммите "Большой семерки". Последними на мероприятие должны явиться члены королевский семьи.
Об этом сообщает Daily Mail.
Байден с женой Джилл прибыли на 5 минут позже королевы Великобритании Елизаветы II с герцогом и герцогиней Кембриджскими, принцем Чарльзом и Камиллой.
Обычно все гости должны быть на месте до прибытия королевы на какое-либо официальное мероприятие. Несмотря на опоздание политика, английская королева не показала своего недовольства и приветливо общалась с гостями.
Джо Байден впервые встретился с королевой на закрытом приеме и лидерами G7 в субботу вечером.