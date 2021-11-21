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Байден намерен баллотироваться в президенты на второй срок, - The Washington Post

Новина українською →
США, Воскресенье 21 ноября 2021 06:44
Байден намерен баллотироваться в президенты на второй срок, - The Washington Post Фото: Байден намерен баллотироваться в президенты на второй срок (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Байден намерен баллотироваться в президенты на второй срок. Издание сообщает о повторном выдвижении Байдена на пост президента на основе опроса 28 человек, приближенных к президенту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Это сообщение частично направлено на то, чтобы разрушить предположение многих демократов о том, что Байден может не претендовать на переизбрание из-за возраста (президенту исполнилось 79 лет) и падения рейтинга.

Демократическое сообщество обеспокоено после 6-месячного периода, когда национальный рейтинг Байдена упал до 40% на фоне борьбы с пандемией и инфляции.

"Единственное, что я слышал, он планирует снова баллотироваться. И я рад, что это так", - сказал бывший сенатор и друг Байдена Крис Додд.

Ранее мы писали, что Байден передал свои полномочия вице-президенту США.

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