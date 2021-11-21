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Япония выделяет 480 млрд долларов на восстановление экономики после коронакризиса

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Япония, Воскресенье 21 ноября 2021 06:05
Япония выделяет 480 млрд долларов на восстановление экономики после коронакризиса Фото: Япония выделяет 480 млрд долларов на восстановление экономики после коронакризиса (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Япония выделяет 480 млрд долларов на восстановление экономики после коронакризиса. Правительство Японии одобрило пакет экономических мер, призванных оживить экономику страны и помочь пострадавшим от пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Государственные расходы в размере 55 трлн иен (около $480 млрд) являются крупнейшими за всю историю страны.

"Мы быстро реализуем эти экономические меры, чтобы восстановить экономику, пострадавшую от пандемии. Мы будем способствовать возобновлению социально-экономической деятельности с целью как можно скорее вывести экономику на путь роста", - заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Как уточняется, приоритет уделен мерам по борьбе с коронавирусом. Правительство стремится укрепить медицинскую систему, чтобы она могла справиться с ситуацией.

"Поддержка домохозяйств включает разовую раздачу средств на сумму около 900 долларов лицам в возрасте 18 лет и младше", - говорится в публикации.

Кроме того, компании, продажи которых резко упали из-за пандемии, также смогут получить финансовую помощь.

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