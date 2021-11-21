Байден має намір балотуватися в президенти на другий термін, - The Washington Post

Байден має намір балотуватися в президенти на другий термін. Видання повідомляє про повторне висунення Байдена на пост президента на основі опитування 28 осіб, наближених до президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Це повідомлення частково спрямоване на те, щоб зруйнувати припущення багатьох демократів про те, що Байден може не претендувати на переобрання через вік (президенту виповнилося 79 років) і падіння рейтингу.

Демократична спільнота стурбована після 6-місячного періоду, коли національний рейтинг Байдена впав до 40% на тлі боротьби з пандемією та інфляції.

"Єдине, що я чув, він планує знову балотуватися. І я радий, що це так", - сказав колишній сенатор і друг Байдена Кріс Додд.