Байден накануне саммита с Путиным: США не ищут конфликта, но готовы дать отпор

Президент США Джо Байден накануне саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что не ищет конфликта с Россией, но готов дать отпор, если она продолжит вредоносную деятельность. Он также отметил, что у Вашингтона и Москвы есть сферы, где они могут взаимодействовать.

Об этом Байден заявил в ходе брифинга после саммита НАТО .

"Я не ищу конфликта с Россией, но мы будем отвечать, если она продолжит свою вредоносную деятельность", – сказал Байден.

По его словам, он провел встречи с представителями Бухарестской девятки (стран-членов НАТО из Восточной Европы), в частности, лидерами стран Балтии.

"Я хочу сказать Путину, что нам есть где взаимодействовать, ежели он сделает такой выбор, если он не сделает такого выбора, а продолжит действовать как сейчас, например, в сфере кибербезопасности, то мы будем реагировать точно так же", - добавил президент США.