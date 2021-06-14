Байден напередодні саміту з Путіним: США не шукають конфлікту, але готові дати відсіч

Президент США Джо Байден напередодні саміту зі своїм російським колегою Володимиром Путіним заявив, що не шукає конфлікту з Росією, але готовий дати відсіч, якщо вона продовжить шкідливу діяльність. Він також зазначив, що у Вашингтона і Москви є сфери, де вони можуть взаємодіяти.

Про це Байден заявив в ході брифінгу після саміту НАТО .

"Я не шукаю конфлікту з Росією, але ми будемо відповідати, якщо вона продовжить свою шкідливу діяльність", – сказав Байден.

За його словами, він провів зустрічі з представниками Бухарестської дев'ятки (країн-членів НАТО зі Східної Європи), зокрема, лідерами країн Балтії.

"Я хочу сказати Путіну, що нам є де взаємодіяти, якщо він зробить такий вибір, якщо він не зробить такого вибору, а продовжить діяти як зараз, наприклад, у сфері кібербезпеки, то ми будемо реагувати точно так само", - додав президент США.