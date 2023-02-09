Байден о возможности визита в Украину: Есть вероятность, что я поеду в Польшу, но это все
Президент США Джо Байден заявил, что он может поехать в Польшу в ближайшем будущем, однако другие поездки, например, в Украину, не запланированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" Михаила Комадовского.
"Я еще не принял решение, когда я поеду в Польшу или даже точно ли я еду в Польшу", - сказал Байден.
К тому же на вопрос, посетит ли он Украину, президент США ответил: "Есть вероятность, что я могу поехать в Польшу, но это все".
Напомним, Байдан планирует посетить Польшу в конце февраля. Визит может совпасть с годовщиной вторжения России в Украину.
Ранее также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может в Польше встретиться с Байденом и Анджеем Дудой.
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