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Байден може знятися з виборів президента вже на вихідних, - Axios

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Чинний президент США Джо Байден може знятися з виборчих перегонів вже цими вихідними. Принаймні, цього не виключають в американській Демократичній партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Те, що Байден може ухвалити рішення зняти свою кандидатуру, розповіли Axios декілька 

Крім того, Axios з посиланням на співрозмовників серед демократів зазначає, що Байден, якому довелося піти на самоізоляцію через діагностований 

Байден і вибори президента США

У США цього листопада відбудуться президентські вибори. Чинний президент США Джо Байден вирішив балотуватися на другий термін та позмагатися з колишнім президентом Дональдом Трампом, який став кандидатом від Республіканської партії.

Однак перші теледебати між кандидатами виявилися провальними для Байдена. Чинний 81-річний президент виглядав втомленим, тоді як його 78-річний опонент більш "молодшим" та активнішим. Після цього на Байдена почали масово закликати знятися з виборів та поступитися місцем іншому кандидату від Демократичної партії.

Проте поки що Байден відмовляється виходити з перегонів, стверджуючи, що він здатен перемогти, і що його може змусити відмовитися від виборів лише Бог, або ж погані результати опитувань, які доведуть відсутність шансів на переобрання. А нещодавно він заявив, що може зняти свою кандидатуру через проблеми зі здоров'ям.

Водночас американське видання Associated Press опублікувало результати опитувань, які свідчать, що дві третини демократів хочуть, щоб Байден знявся з виборів в США.

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Джозеф БайденВибори в США