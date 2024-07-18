Байден може знятися з виборів президента вже на вихідних, - Axios

Чинний президент США Джо Байден може знятися з виборчих перегонів вже цими вихідними. Принаймні, цього не виключають в американській Демократичній партії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Те, що Байден може ухвалити рішення зняти свою кандидатуру, розповіли Axios декілька
Крім того, Axios з посиланням на співрозмовників серед демократів зазначає, що Байден, якому довелося піти на самоізоляцію через діагностований
У США цього листопада відбудуться президентські вибори. Чинний президент США Джо Байден вирішив балотуватися на другий термін та позмагатися з колишнім президентом Дональдом Трампом, який став кандидатом від Республіканської партії.
Однак перші теледебати між кандидатами виявилися провальними для Байдена. Чинний 81-річний президент виглядав втомленим, тоді як його 78-річний опонент більш "молодшим" та активнішим. Після цього на Байдена почали масово закликати знятися з виборів та поступитися місцем іншому кандидату від Демократичної партії.
Проте поки що Байден відмовляється виходити з перегонів, стверджуючи, що він здатен перемогти, і що його може змусити відмовитися від виборів лише Бог, або ж погані результати опитувань, які доведуть відсутність шансів на переобрання. А нещодавно він заявив, що може зняти свою кандидатуру через проблеми зі здоров'ям.
Водночас американське видання Associated Press опублікувало результати опитувань, які свідчать, що дві третини демократів хочуть, щоб Байден знявся з виборів в США.
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