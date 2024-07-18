Байден может сняться с выборов президента уже на выходных, - Axios

Байден и выборы президента США

В США в ноябре этого года состоятся президентские выборы. Действующий президент США Джо Байден решил баллотироваться на второй срок и сразиться с бывшим президентом Дональдом Трампом, который стал кандидатом от Республиканской партии.

Однако первые теледебаты между кандидатами оказались провальными для Байдена. Действующий 81-летний президент выглядел уставшим, тогда как его 78-летний оппонент более "молодым" и активным. После этого на Байдена начали массово призывать сняться с выборов и уступить место другому кандидату от Демократической партии.

Однако пока Байден отказывается выходить из гонки, утверждая, что он способен победить, и что его может заставить отказаться от выборов только Бог, или же плохие результаты опросов, которые докажут отсутствие шансов на переизбрание. А недавно он заявил, что может снять свою кандидатуру из-за проблем со здоровьем.

В то же время американское издание Associated Press опубликовало результаты опросов, свидетельствующих, что две трети демократов хотят, чтобы Байден снялся с выборов в США.

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