Байден может сняться с выборов президента уже на выходных, - Axios

Действующий президент США Джо Байден может сняться с избирательной гонки уже в эти выходные. По крайней мере этого не исключают в американской Демократической партии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
То, что Байден может принять решение снять свою кандидатуру, рассказали несколько
Кроме того, Axios со ссылкой на собеседников среди демократов отмечает, что Байден, которому пришлось пойти на самоизоляцию из-за диагностированного
В США в ноябре этого года состоятся президентские выборы. Действующий президент США Джо Байден решил баллотироваться на второй срок и сразиться с бывшим президентом Дональдом Трампом, который стал кандидатом от Республиканской партии.
Однако первые теледебаты между кандидатами оказались провальными для Байдена. Действующий 81-летний президент выглядел уставшим, тогда как его 78-летний оппонент более "молодым" и активным. После этого на Байдена начали массово призывать сняться с выборов и уступить место другому кандидату от Демократической партии.
Однако пока Байден отказывается выходить из гонки, утверждая, что он способен победить, и что его может заставить отказаться от выборов только Бог, или же плохие результаты опросов, которые докажут отсутствие шансов на переизбрание. А недавно он заявил, что может снять свою кандидатуру из-за проблем со здоровьем.
В то же время американское издание Associated Press опубликовало результаты опросов, свидетельствующих, что две трети демократов хотят, чтобы Байден снялся с выборов в США.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.