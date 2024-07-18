Байден може знятися з виборів президента вже на вихідних, - Axios

Чинний президент США Джо Байден може знятися з виборчих перегонів вже цими вихідними. Принаймні, цього не виключають в американській Демократичній партії.

Те, що Байден може ухвалити рішення зняти свою кандидатуру, розповіли Axios декілька високопоставлених демократів. За їх словами, переконає чинного президента США зростаючий на нього тиск партійних лідерів в Конгресі та його близьких друзів.

Крім того, Axios з посиланням на співрозмовників серед демократів зазначає, що Байден, якому довелося піти на самоізоляцію через діагностований COVID-19, змирився з тиском та поганими опитуваннями, що "унеможливлює продовження його кампанії".

Так, найвищі лідери його партії, його друзі та ключові донори вважають, що він не може перемогти, а якщо залишиться в виборчих перегонах, то Дональд Трамп може перемогти з переконливим результатом та знищити його спадщину та надії демократів.