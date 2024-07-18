Байден може знятися з виборів президента вже на вихідних, - Axios
Чинний президент США Джо Байден може знятися з виборчих перегонів вже цими вихідними. Принаймні, цього не виключають в американській Демократичній партії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Те, що Байден може ухвалити рішення зняти свою кандидатуру, розповіли Axios декілька високопоставлених демократів. За їх словами, переконає чинного президента США зростаючий на нього тиск партійних лідерів в Конгресі та його близьких друзів.
Крім того, Axios з посиланням на співрозмовників серед демократів зазначає, що Байден, якому довелося піти на самоізоляцію через діагностований COVID-19, змирився з тиском та поганими опитуваннями, що "унеможливлює продовження його кампанії".
Так, найвищі лідери його партії, його друзі та ключові донори вважають, що він не може перемогти, а якщо залишиться в виборчих перегонах, то Дональд Трамп може перемогти з переконливим результатом та знищити його спадщину та надії демократів.
"Його вибір - стати одним з героїв історії або бути впевненим у тому, що президентської бібліотеки Байдена ніколи не буде. Я молюся, щоб він вчинив правильно. Він рухається в цьому напрямку", - сказав Axios один з близьких друзів президента.
Байден і вибори президента США
У США цього листопада відбудуться президентські вибори. Чинний президент США Джо Байден вирішив балотуватися на другий термін та позмагатися з колишнім президентом Дональдом Трампом, який став кандидатом від Республіканської партії.
Однак перші теледебати між кандидатами виявилися провальними для Байдена. Чинний 81-річний президент виглядав втомленим, тоді як його 78-річний опонент більш "молодшим" та активнішим. Після цього на Байдена почали масово закликати знятися з виборів та поступитися місцем іншому кандидату від Демократичної партії.
Проте поки що Байден відмовляється виходити з перегонів, стверджуючи, що він здатен перемогти, і що його може змусити відмовитися від виборів лише Бог, або ж погані результати опитувань, які доведуть відсутність шансів на переобрання. А нещодавно він заявив, що може зняти свою кандидатуру через проблеми зі здоров'ям.
Водночас американське видання Associated Press опублікувало результати опитувань, які свідчать, що дві третини демократів хочуть, щоб Байден знявся з виборів в США.
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