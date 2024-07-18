Байден может сняться с выборов президента уже на выходных, - Axios

Действующий президент США Джо Байден может сняться с избирательной гонки уже в эти выходные. По крайней мере этого не исключают в американской Демократической партии.

То, что Байден может принять решение снять свою кандидатуру, рассказали несколько высокопоставленных демократов. По их словам, убедит действующего президента США растущее на него давление партийных лидеров в Конгрессе и его близких друзей.

Кроме того, Axios со ссылкой на собеседников среди демократов отмечает, что Байден, которому пришлось пойти на самоизоляцию из-за диагностированного COVID-19, смирился с давлением и плохими опросами, что "не делает возможным продолжение его кампании".

Так, самые высокие лидеры его партии, его друзья и ключевые доноры считают, что он не может победить, а если останется в избирательной гонке, то Дональд Трамп может победить с убедительным результатом и уничтожить его наследие и надежды демократов.