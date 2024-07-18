Байден может сняться с выборов президента уже на выходных, - Axios
Действующий президент США Джо Байден может сняться с избирательной гонки уже в эти выходные. По крайней мере этого не исключают в американской Демократической партии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
То, что Байден может принять решение снять свою кандидатуру, рассказали несколько высокопоставленных демократов. По их словам, убедит действующего президента США растущее на него давление партийных лидеров в Конгрессе и его близких друзей.
Кроме того, Axios со ссылкой на собеседников среди демократов отмечает, что Байден, которому пришлось пойти на самоизоляцию из-за диагностированного COVID-19, смирился с давлением и плохими опросами, что "не делает возможным продолжение его кампании".
Так, самые высокие лидеры его партии, его друзья и ключевые доноры считают, что он не может победить, а если останется в избирательной гонке, то Дональд Трамп может победить с убедительным результатом и уничтожить его наследие и надежды демократов.
"Его выбор - стать одним из героев истории или быть уверенным в том, что президентской библиотеки Байдена никогда не будет. Я молюсь, чтобы он поступил правильно. Он двигается в этом направлении", - сказал Axios один из близких друзей президента.
Байден и выборы президента США
В США в ноябре этого года состоятся президентские выборы. Действующий президент США Джо Байден решил баллотироваться на второй срок и сразиться с бывшим президентом Дональдом Трампом, который стал кандидатом от Республиканской партии.
Однако первые теледебаты между кандидатами оказались провальными для Байдена. Действующий 81-летний президент выглядел уставшим, тогда как его 78-летний оппонент более "молодым" и активным. После этого на Байдена начали массово призывать сняться с выборов и уступить место другому кандидату от Демократической партии.
Однако пока Байден отказывается выходить из гонки, утверждая, что он способен победить, и что его может заставить отказаться от выборов только Бог, или же плохие результаты опросов, которые докажут отсутствие шансов на переизбрание. А недавно он заявил, что может снять свою кандидатуру из-за проблем со здоровьем.
В то же время американское издание Associated Press опубликовало результаты опросов, свидетельствующих, что две трети демократов хотят, чтобы Байден снялся с выборов в США.
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