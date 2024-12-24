Байден може запровадити масштабні санкції проти енергетичного сектору Росії, - WP

Президент США Джо Байден розглядає можливість введення нових масштабних санкцій проти Росії. Вони можуть зачепити енергетичний сектор країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
За словами джерел видання, санкції будуть спрямовані на "тіньовий флот", а також на російських експортерів нафти, на яких досі не поширювалися обмеження. Водночас обговорюється можливість відкликання ліцензії, що дозволяє банкам обробляти операції з російськими енергоносіями.
Як зазначили неназвані співрозмовники WP, такий крок дасть команді обраного президента Дональда Трампа більше важелів впливу в переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним про припинення війни Росії з Україною.
Старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Едвард Фішман пояснив, що раніше адміністрація Байдена не запроваджувала жорстких санкцій проти російських енергоносіїв, оскільки вона побоювалася зростання цін на газ і підвищення інфляції.
"Але вибори закінчилися, і інфляція перебуває під контролем. Причини для такої обережності щодо санкцій більше не актуальні", - додав він.
Високопоставлений представник адміністрації президента США в коментарі WP назвав нові санкції необхідними для забезпечення того, щоб Україна перебувала в "найкращому можливому становищі" для оборони і ведення переговорів про мир на справедливих умовах.
"Ця дія стане ще одним кроком на шляху до досягнення цієї мети", - зазначив він.
Як нагадує видання, продаж енергоносіїв залишається одним з головних джерел доходу для російського бюджету. За даними S&P Global, минулого року Кремль заробив на цьому близько 100 мільярдів доларів.
Нагадаємо, країни "Великої сімки" та Євросоюзу запровадили "стелю цін" на російську нафту, яка становить 60 доларів за барель.
Але нещодавно Bloomberg написало, що G7 розглядає посилення "стелі цін". Зокрема, країни "Великої сімки" розглядають можливість введення нової "стелі" - близько 40 доларів за барель.
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