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Україна готує посла до Анголи, президент країни пообіцяв Зеленському приїхати

Вівторок 24 грудня 2024 15:17
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Україна готує посла до Анголи, президент країни пообіцяв Зеленському приїхати Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Анголи Жуау Лоренсу прийняв запрошення українського колеги Володимира Зеленського щодо відвідування України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Під час переговорів сторони обговорили двосторонні відносини України та Анголи у низці напрямків: продовольча безпека, логістика, сільське господарство, створення зернових хабів та гуманітарне розмінування.

Також Зеленський відзначив, що Україна готує посла в Анголі.

"Буду радий бачити Жуау Лоренсу в Україні, співрозмовник прийняв моє запрошення. Наші команди працюватимуть над можливістю такого візиту", - додав він.

Візити до України

Лідери інших країн відвідують Україну під час війни, щоб висловити підтримку українському народові та підтвердити свою солідарність у боротьбі проти російської агресії.

Крім того, ці поїздки мають й стратегічне значення. Вони допомагають лідерам особисто оцінити ситуацію, обговорити з українською владою нагальні питання безпеки й відновлення інфраструктури. Зустрічі також укріплюють міжнародний фронт проти агресора і сигналізують Москві про непохитність позицій партнерів України.

Нещодавно до Києва прибув уряд Литви на чолі з прем'єр-міністром Гінтаутасом Палуцкасом. Під час консультацій було порушено низку важливих питань, серед яких членство України в Європейському союзі (ЄС) та НАТО.

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