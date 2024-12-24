Байден может ввести масштабные санкции против энергетического сектора России, - WP

Президент США Джо Байден рассматривает возможность введения новых масштабных санкций против России. Они могут затронуть энергетический сектор страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По словам источников издания, санкции будут направлены на “теневой флот”, а также на российских экспортеров нефти, которые до сих пор не подвергались ограничениям. При этом обсуждается возможность отзыва лицензии, позволяющей банкам обрабатывать операции с российскими энергоносителями.
Как отметили неназванные собеседники WP, такой шаг даст команде избранного президента Дональда Трампа больше рычагов влияния в переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны России с Украиной.
Старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Эдвард Фишман объяснил, что раньше администрация Байдена не вводила жесткие санкции против российских энергоносителей, поскольку она опасалась роста цен на газ и повышения инфляции.
"Но выборы закончились, и инфляция находится под контролем. Причины для такой осторожности в отношении санкций больше не актуальны", - добавил он.
Высокопоставленный представитель администрации президента США в комментарии WP назвал новые санкции необходимыми для обеспечения того, чтобы Украина находилась в "наилучшем возможном положении" для обороны и ведения переговоров о мире на справедливых условиях.
"Это действие станет еще одним шагом на пути к достижению этой цели", - отметил он.
Как напоминает издание, продажа энергоносителей остается одним из главных источников дохода для российского бюджета. По данным S&P Global, в прошлом году Кремль заработал на этом около 100 миллиардов долларов.
Напомним, страны "Большой семерки" и Евросоюза ввели "потолок цен" на российскую нефть, который составляет 60 долларов за баррель.
Но недавно Bloomberg написало, что G7 рассматривает ужесточение "потолка цен". В частности, страны "Большой семерки" рассматривают возможность введения нового "потолка" - около 40 долларов за баррель.
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