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Байден и Меркель потребовали от РФ прекратить наращивать войска у границы Украины

Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого обсуждалась обстановка на границе Украины, ситуация в Афганистане и борьба с пандемией. Лидеры потребовали от РФ прекратить наращивать военное присутствие в регионе.

Об этом сообщила газета La Presse со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

"Канцлер и президент были едины во мнении, что от России нужно потребовать отказаться от недавнего усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации ситуации", - отмечается в сообщении.

Меркель и Байден также обсудили ситуацию в Афганистане и дальнейшие шаги относительно присутствия войск НАТО. Лидеры подчеркнули важность тесной координации и сотрудничества, а также продолжения политических усилий во благо страны.

Темой беседы Меркель и Байдена также стала пандемия COVID-19. Они подчеркнули важность глобального и справедливого доступа к вакцинам, который обе страны будут стремиться обеспечить.

Напомним, директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс не исключил, что Россия может прибегнуть к "ограниченному военному вторжению" в Украину. По его словам, концентрация войск РФ вдоль украинской границы вызывает озабоченность.

Отметим, по данным Минобороны Украины, Россия продолжает стягивать войска к украинской границе. Вблизи восточной границы Украины уже находятся более 100 тысяч российских военных.

Добавим, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к возможному вторжению России.

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Новости Украины Российская ФедерацияДжозеф БайденАнгела Меркель
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