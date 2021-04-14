Байден і Меркель зажадали від РФ припинити нарощувати війська на кордоні України
Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, під час якого обговорювалася обстановка на кордоні України, ситуація в Афганістані і боротьба з пандемією. Лідери зажадали від РФ припинити нарощувати військову присутність в регіоні.
Про це повідомила газета La Presse з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.
"Канцлер і президент були єдині в думці, що від Росії потрібно вимагати відмовитися від недавнього посилення військ, щоб досягти деескалації ситуації", - наголошується в повідомленні.
Меркель і Байден також обговорили ситуацію в Афганістані і подальші кроки щодо присутності військ НАТО. Лідери наголосили на важливості тісної координації і співпраці, а також продовження політичних зусиль на благо країни.
Темою бесіди Меркель і Байдена також стала пандемія COVID-19. Вони підкреслили важливість глобального і справедливого доступу до вакцин, який обидві країни будуть прагнути забезпечити.
Нагадаємо, директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс не виключив, що Росія може вдатися до "обмеженого військового вторгнення" в Україні. За його словами, концентрація військ РФ уздовж українського кордону викликає заклопотаність.
Відзначимо, за даними Міноборони України, Росія продовжує стягувати війська до українського кордону. Поблизу східного кордону України вже перебуває понад 100 тисяч російських військових.
Додамо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до можливого вторгнення Росії.