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Байден и Меркель не будут делать заявлений по "Северному потоку-2"

Автор: РБК-Украина

По итогам встречи в Белом доме 15 июля президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не будут делать совместных заявлений по газопроводу "Северный поток-2". Но обсудят его в ходе самой встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителей администрации США.

"Мы не ожидаем какого-либо официального заявления или конкретных результатов встречи лидеров по "Северному потоку-2". Но, как я уже сказал, команды вели очень продуктивные переговоры по этому набору вопросов и ожидают, что они будут продолжены", - отметил один из представителей администрации.

Также ожидается, что Байден в разговоре с Меркель снова поднимет вопрос геополитического проекта России и важности разработки конкретных механизмов для того, чтобы газ не использовался в качестве оружия против Украины.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский после переговоров с Меркель заявил, что Германия и Украина имеют разные взгляды относительно "Северного потока-2".

Также стало известно, что Германия выдала все разрешения на строительство этого газопровода.

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Джозеф БайденАнгела МеркельСеверный поток-2