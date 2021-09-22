Байден і Макрон обговорили скандал з підводними човнами: посол Франції повернеться в США

Президенти США і Франції Джо Байден і Еммануель Макрон обговорили телефоном скандал з розірванням Австралією договору з підводних човнів і створенням нового партнерства AUKUS. Французький посол повернеться до США наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Білого дому .

"Макрон і Байден 22 вересня провели бесіду, щоб обговорити наслідки оголошення 15 вересня", - йдеться в повідомленні.

Лідери вирішили розпочати процес двосторонніх консультацій, щоб забезпечити довіру між двома країнами. "Вони зустрінуться в Європі в кінці жовтня, щоб досягти загального розуміння і зберегти динаміку цього процесу", - підкреслюється в релізі.

В ході бесіди Макрон вирішив, що посол Франції повернеться в США наступного тижня. "Потім він приступить до інтенсивної роботи з посадовими особами США високого рангу", - уточнили в Білому домі.

Під час переговорів Байден і Макрон обговорили створення нового партнерства у сфері безпеки (AUKUS) за участю Австралії, Великобританії та США.

"Два лідери погодилися, що ситуація тільки виграла б від відкритих консультацій між союзниками з питань, що становлять стратегічний інтерес для Франції і наших європейських партнерів. Президент Байден повідомив про свою незмінну прихильність у цьому відношенні", - йдеться в документі.