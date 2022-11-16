Байден лаконічно відреагував на висування Трампа в президенти США

Рішення 45-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа поборотися за повернення в Білий дім прокоментував чинний глава держави Джо Байден.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter президента.
Президент-демократ не в захваті від ідеї колишнього суперника щодо нового балотування. Помічники екс-президента вже подали пакет документів для реєстрації кандидатом.
"Дональд Трамп підвів Америку", – коротко написав Байден у своєму акаунті, додавши відеопідбірку з ключовими подіями часів перебування свого попередника в офісі.
До переліку провалів Трампа у 52-секундному ролику потрапили:
Раніше Трамп вирішив знову поборотися за посаду президента США. До Федеральної виборчої комісії вже надійшли документи від команди колишнього глави держави. Потенційними конкурентами Трампа в боротьбі за номінацію від Республіканської партії можуть стати Рон Десантіс і Майк Пенс.
Нагадаємо, що Демократична партія втримала більшість у Сенаті після проміжних виборів у листопаді.
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