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Байден лаконічно відреагував на висування Трампа в президенти США

Фото: Дональд Трамп і Джо Байден (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Рішення 45-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа поборотися за повернення в Білий дім прокоментував чинний глава держави Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter президента.

Президент-демократ не в захваті від ідеї колишнього суперника щодо нового балотування. Помічники екс-президента вже подали пакет документів для реєстрації кандидатом.

"Дональд Трамп підвів Америку", – коротко написав Байден у своєму акаунті, додавши відеопідбірку з ключовими подіями часів перебування свого попередника в офісі.

До переліку провалів Трампа у 52-секундному ролику потрапили:

  • орієнтацію економіки на багатих людей;
  • найгірший рівень зайнятості з часів Великої депресії;
  • атаки на систему охорони здоров'я;
  • потурання екстремістам;
  • атаки на права жінок;
  • підбурювання жорстокого натовпу.

Раніше Трамп вирішив знову поборотися за посаду президента США. До Федеральної виборчої комісії вже надійшли документи від команди колишнього глави держави. Потенційними конкурентами Трампа в боротьбі за номінацію від Республіканської партії можуть стати Рон Десантіс і Майк Пенс.

Нагадаємо, що Демократична партія втримала більшість у Сенаті після проміжних виборів у листопаді.

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Джозеф БайденСполучені Штати АмерикиДональд Трамп