Байден лаконічно відреагував на висування Трампа в президенти США

Президент-демократ не в захваті від ідеї колишнього суперника щодо нового балотування. Помічники екс-президента вже подали пакет документів для реєстрації кандидатом.

"Дональд Трамп підвів Америку", – коротко написав Байден у своєму акаунті, додавши відеопідбірку з ключовими подіями часів перебування свого попередника в офісі.

До переліку провалів Трампа у 52-секундному ролику потрапили:

орієнтацію економіки на багатих людей;

найгірший рівень зайнятості з часів Великої депресії;

атаки на систему охорони здоров'я;

потурання екстремістам;

атаки на права жінок;

підбурювання жорстокого натовпу.

Раніше Трамп вирішив знову поборотися за посаду президента США. До Федеральної виборчої комісії вже надійшли документи від команди колишнього глави держави. Потенційними конкурентами Трампа в боротьбі за номінацію від Республіканської партії можуть стати Рон Десантіс і Майк Пенс.