Байден лаконично отреагировал на выдвижение Трампа в президенты США

Президент-демократ не в восторге от идеи бывшего соперника относительно нового баллотирования. Помощники экс-президента уже предоставили пакет документов для регистрации кандидатом.

"Дональд Трамп подвел Америку", – коротко написал Байден в своем аккаунте, добавив видеоподборку с ключевыми событиями времен пребывания своего предшественника в офисе.

В список провалов Трампа в 52-секундном ролике попали:

ориентацию экономики на богатых людей;

худший уровень занятости со времен Великой депрессии;

атаки на систему здравоохранения;

попустительство экстремистам;

атаки на права женщин;

подстрекательство жестокой толпы.



Ранее Трамп решил снова побороться за пост президента США. В Федеральную избирательную комиссию уже поступили документы от команды бывшего главы государства. Потенциальными конкурентами Трампа в борьбе за номинацию от Республиканской партии могут стать Рон Десантис и Майк Пенс.