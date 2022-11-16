Байден лаконично отреагировал на выдвижение Трампа в президенты США

Решение 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа побороться за возвращение в Белый дом прокомментировал действующий глава государства Джо Байден.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter президента.
Президент-демократ не в восторге от идеи бывшего соперника относительно нового баллотирования. Помощники экс-президента уже предоставили пакет документов для регистрации кандидатом.
"Дональд Трамп подвел Америку", – коротко написал Байден в своем аккаунте, добавив видеоподборку с ключевыми событиями времен пребывания своего предшественника в офисе.
В список провалов Трампа в 52-секундном ролике попали:
Ранее Трамп решил снова побороться за пост президента США. В Федеральную избирательную комиссию уже поступили документы от команды бывшего главы государства. Потенциальными конкурентами Трампа в борьбе за номинацию от Республиканской партии могут стать Рон Десантис и Майк Пенс.
Напомним, что Демократическая партия удержала большинство в Сенате после промежуточных выборов в ноябре.
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