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Байден лаконично отреагировал на выдвижение Трампа в президенты США

Фото: Дональд Трамп и Джо Байден (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Решение 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа побороться за возвращение в Белый дом прокомментировал действующий глава государства Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter президента.

Президент-демократ не в восторге от идеи бывшего соперника относительно нового баллотирования. Помощники экс-президента уже предоставили пакет документов для регистрации кандидатом.

"Дональд Трамп подвел Америку", – коротко написал Байден в своем аккаунте, добавив видеоподборку с ключевыми событиями времен пребывания своего предшественника в офисе.

В список провалов Трампа в 52-секундном ролике попали:

  • ориентацию экономики на богатых людей;
  • худший уровень занятости со времен Великой депрессии;
  • атаки на систему здравоохранения;
  • попустительство экстремистам;
  • атаки на права женщин;
  • подстрекательство жестокой толпы.


Ранее Трамп решил снова побороться за пост президента США. В Федеральную избирательную комиссию уже поступили документы от команды бывшего главы государства. Потенциальными конкурентами Трампа в борьбе за номинацию от Республиканской партии могут стать Рон Десантис и Майк Пенс.

Напомним, что Демократическая партия удержала большинство в Сенате после промежуточных выборов в ноябре.

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Джозеф БайденСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп