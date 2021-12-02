Байден изучает вопрос бойкота Олимпиады. Китай не будет приглашать дипломатов США

Отмечается, что дипломатический бойкот Игр со стороны западных стран может обсуждаться на встрече высокого уровня между США и ЕС по Китаю, которая состоится в четверг.

Китай заявил, что не планирует приглашать американских политиков на зимнюю Олимпиаду. Сообщение появилось после того, как президент США Джо Байден заявил, что он рассматривает возможность дипломатического бойкота Олимпийских игр.

Усилия по борьбе с пандемией сделали невозможным приглашение большого числа людей. Китай считает, что успех мероприятия никак не связан с присутствием некоторых политиков с Запада.