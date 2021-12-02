RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Байден вивчає питання бойкоту Олімпіади. Китай не запрошуватиме дипломатів США

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден вивчає питання щодо дипломатичного бойкоту Олімпійських ігор у Китаї. Водночас Пекін заявив, що не збирається запрошувати американських дипломатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що дипломатичний бойкот Ігор з боку західних країн може обговорюватися на зустрічі високого рівня між США і ЄС щодо Китаю, яка відбудеться в четвер.

Китай заявив, що не планує запрошувати американських політиків на зимову Олімпіаду. Повідомлення з'явилося після того, як президент США Джо Байден заявив, що він розглядає можливість дипломатичного бойкоту Олімпійських ігор.

Зусилля з боротьби з пандемією унеможливили запрошення великої кількості людей. Китай вважає, що успіх заходу ніяк не пов'язаний з присутністю деяких політиків із Заходу.

Нагадаємо, в кінці жовтня група американських сенаторів запропонувала бойкотувати Олімпіаду в Пекіні.

Крім того, раніше відбулася віртуальна зустріч Байдена з китайським лідером Сі Цзіньпіном. В ході бесіди йшлося про права людини та питання безпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада