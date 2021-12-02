Байден вивчає питання бойкоту Олімпіади. Китай не запрошуватиме дипломатів США

Відзначається, що дипломатичний бойкот Ігор з боку західних країн може обговорюватися на зустрічі високого рівня між США і ЄС щодо Китаю, яка відбудеться в четвер.

Китай заявив, що не планує запрошувати американських політиків на зимову Олімпіаду. Повідомлення з'явилося після того, як президент США Джо Байден заявив, що він розглядає можливість дипломатичного бойкоту Олімпійських ігор.

Зусилля з боротьби з пандемією унеможливили запрошення великої кількості людей. Китай вважає, що успіх заходу ніяк не пов'язаний з присутністю деяких політиків із Заходу.