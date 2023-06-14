Байден і Столтенберг обговорили війну РФ проти України

Президент США Джо Байден під час зустрічі у Вашингтоні із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом обоговорили наслідки російської війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого Дому.
Напередодні саміту голів держав та урядів членів Північноатлантичного альянсу Байден і Столтенберг привітали підтримку, яку союзники та партнери надають на двосторонньому рівні, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії.
"Обговорили наслідки війни Росії проти України для трансатлантичної безпеки, а також важливість подальшого посилення можливостей для стримування та оборони НАТО", - йдеться у повідомленні.
Йшлося також про спільне бажання якнайшвидше прийняти Швецію до Альянсу.
В Офісі Президента заявили, що вступ України до альянсу підтримали вже 20 країн-членів НАТО.
В Міністерстві оборони України повідомили, що на Вільнюському саміті країни-члени нададуть Україні алгоритм вступу до Північноатлантичного альянсу.
Вільнюський саміт запланований на 11-12 липня
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