Байден і Столтенберг обговорили війну РФ проти України

Напередодні саміту голів держав та урядів членів Північноатлантичного альянсу Байден і Столтенберг привітали підтримку, яку союзники та партнери надають на двосторонньому рівні, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії.

"Обговорили наслідки війни Росії проти України для трансатлантичної безпеки, а також важливість подальшого посилення можливостей для стримування та оборони НАТО", - йдеться у повідомленні.

Йшлося також про спільне бажання якнайшвидше прийняти Швецію до Альянсу.

Вступ України в НАТО

В Офісі Президента заявили, що вступ України до альянсу підтримали вже 20 країн-членів НАТО.

В Міністерстві оборони України повідомили, що на Вільнюському саміті країни-члени нададуть Україні алгоритм вступу до Північноатлантичного альянсу.

Вільнюський саміт запланований на 11-12 липня