Байден и Столтенберг обсудили войну РФ против Украины

В преддверии саммита глав государств и правительств членов Североатлантического альянса Байден и Столтенберг приветствовали поддержку, которую союзники и партнеры оказывают на двустороннем уровне, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии.

"Обсудили последствия войны России против Украины для трансатлантической безопасности, а также важность дальнейшего усиления возможностей сдерживания и обороны НАТО", - говорится в сообщении.

Речь также шла о совместном желании как можно быстрее принять Швецию в Альянс.

Вступление Украины в НАТО

В Офисе Президента заявили, что вступление Украины в альянс поддержали уже 20 стран-членов НАТО.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что на Вильнюсском саммите страны-члены предоставят Украине алгоритм вступления в Североатлантический альянс.

Вильнюсский саммит запланирован на 11-12 июля