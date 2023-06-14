RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден и Столтенберг обсудили войну РФ против Украины

Фото: Байден обсудил со Столтенбергом войну в Украине (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили последствия российской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.

В преддверии саммита глав государств и правительств членов Североатлантического альянса Байден и Столтенберг приветствовали поддержку, которую союзники и партнеры оказывают на двустороннем уровне, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии.

"Обсудили последствия войны России против Украины для трансатлантической безопасности, а также важность дальнейшего усиления возможностей сдерживания и обороны НАТО", - говорится в сообщении.

Речь также шла о совместном желании как можно быстрее принять Швецию в Альянс.

Вступление Украины в НАТО

В Офисе Президента заявили, что вступление Украины в альянс поддержали уже 20 стран-членов НАТО.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что на Вильнюсском саммите страны-члены предоставят Украине алгоритм вступления в Североатлантический альянс.

Вильнюсский саммит запланирован на 11-12 июля

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденБелый домЙенс СтолтенбергВойна России против Украины