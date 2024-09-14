Байден и Стармер подтвердили поддержку Украины в борьбе с агрессией РФ

Президент Джо Байден провел встречу с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером. Лидеры поддержали Украину в ее противостоянии российской агрессии.

Отмечается, что Байден и Стармер обсудили ряд внешнеполитических вопросов, которые представляют взаимный интерес. В частности, лидеры подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии.

Кроме того, они выразили глубокую обеспокоенность в связи с предоставлением Ираном и Северной Кореей летального оружия России, а также поддержкой Китаем российской оборонно-промышленной базы.

Президент США и британский премьер также подтвердили свою непоколебимую приверженность безопасности Израиля, настоятельную необходимость заключения соглашения о прекращении огня, которое позволит освободить заложников и усилить помощь в Секторе Газа.

Также лидеры подтвердили необходимость для Израиля делать больше для защиты гражданского населения и решения ужасной гуманитарной ситуации в регионе. И осудили нападения поддерживаемых Ираном хуситов на коммерческое судоходство в Красном море.