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Байден и Стармер подтвердили поддержку Украины в борьбе с агрессией РФ

Суббота 14 сентября 2024 02:58
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Байден и Стармер подтвердили поддержку Украины в борьбе с агрессией РФ Фото: президент Соединенных Штатов Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Джо Байден провел встречу с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером. Лидеры поддержали Украину в ее противостоянии российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Отмечается, что Байден и Стармер обсудили ряд внешнеполитических вопросов, которые представляют взаимный интерес. В частности, лидеры подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии.

Кроме того, они выразили глубокую обеспокоенность в связи с предоставлением Ираном и Северной Кореей летального оружия России, а также поддержкой Китаем российской оборонно-промышленной базы.

Президент США и британский премьер также подтвердили свою непоколебимую приверженность безопасности Израиля, настоятельную необходимость заключения соглашения о прекращении огня, которое позволит освободить заложников и усилить помощь в Секторе Газа.

Также лидеры подтвердили необходимость для Израиля делать больше для защиты гражданского населения и решения ужасной гуманитарной ситуации в регионе. И осудили нападения поддерживаемых Ираном хуситов на коммерческое судоходство в Красном море.

Атаки ВСУ по военным объектам в тылу РФ

Украина уже длительное время призывает США и Великобританию отменить ограничения на удары дальнобойными ракетами западного производства по военным объектам в российском тылу.

11 сентября Киев посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Лемми. Они обсудили такое разрешение с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Однако в Белом доме заверили, что запрет США остается в силе, а политика администрации Байдена по этому вопросу - неизменной.

Не исключено, что Путин может ответить на разрешение на удары по территории РФ диверсиями против американских военных.

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