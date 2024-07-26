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Байден і Нетаньяху обговорили можливість швидшого припинення війни в Газі, - Білий дім

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Джо Байден обговорив із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху можливість якнайшвидшого припинення війни в Газі. Їхня зустріч проходила в Білому домі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Як зазначається, президент і прем'єр-міністр детально обговорили події в Газі та поточні переговори щодо угоди про припинення вогню та звільнення заручників.

Байден заявив про необхідність закрити прогалини, якнайшвидше завершити угоду, повернути заручників додому і досягти довгострокового припинення війни в Газі.

Крім того, президент США порушив питання гуманітарної кризи у Газі. Зокрема, необхідність усунути будь-які перешкоди для потоку допомоги, відновити основні послуги для тих, хто їх потребує, а також було порушено питання про критичну важливість захисту життів цивільних під час військових операцій

"Президент Байден підтвердив непорушну відданість Сполучених Штатів безпеки Ізраїлю від усіх загроз з боку Ірану та його довірених осіб, включаючи ХАМАС, Хезболлу та хуситів", - резюмували у Білому домі.

Нагадаємо, що у четвер Нетаньяху також провів зустріч із віцепрезидентом США Камалою Гарріс, яка швидше за все стане кандидатом у президенти Америки від Демократичної партії. Зі свого боку, права рука Байдена закликала Нетаньяху прискорити процес з укладенням угоди, щоб захистити цивільних в Газі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ізраїльській в'язниці через погіршення здоров'я загинув один із лідерів ХАМАС.

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НетаньяхуДжозеф Байден