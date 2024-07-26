Один із лідерів ХАМАС помер в ізраїльській в'язниці, - Reuters

Один із лідерів ХАМАС на Західному березі річки Йордан помер в ізраїльській в'язниці. Смерть сталася після погіршення стану його здоров'я.

Про це повідомили у Палестинській комісії у справах затриманих, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними палестинської адміністрації, 63-річний Мустафа Мухаммад Абу Ара помер після переведення до лікарні з в'язниці Рамон на півдні Ізраїлю. У комісії зазначили, що до арешту шейх страждав від серйозних проблем зі здоров'ям і потребував інтенсивного медичного спостереження.

"Однак з моменту арешту шейх Абу Ара, як і всі ув'язнені, зіткнувся із безпрецедентними злочинами... з початку війни на знищення", - йдеться у заяві.

У палестинському органі додали, що Абу Ара, заарештований у жовтні минулого року, зазнав тортур і був позбавлений медичної допомоги.

Видання зазначає, що коментарів від Ізраїлю поки що не було.