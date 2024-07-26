Байден и Нетаньяху обсудили возможность скорейшего прекращения войны в Газе, - Белый дом

Как отмечается, президент и премьер-министр подробно обсудили события в Газе и текущие переговоры по соглашению о прекращении огня и освобождении заложников.

Байден заявил о необходимости закрыть оставшиеся пробелы, завершить сделку как можно скорее, вернуть заложников домой и достичь долгосрочного прекращения войны в Газе.

Кроме того, президент США поднял вопрос гуманитарного кризиса в Газе. В частности, необходимость устранить любые препятствия для потока помощи, восстановить основные услуги для нуждающихся, а также был поднят вопрос о критической важности защиты жизней гражданских во время военных операций.

"Президент Байден подтвердил нерушимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля от всех угроз со стороны Ирана и его доверенных лиц, включая ХАМАС, Хезболлу и хуситов", - резюмировали в Белом доме.