Байден хочет увеличить помощь Украине еще на 33 млрд долларов

Президент США Джо Байден хочет увеличить помощь Украине в противостоянии с Россией на 33 млрд долларов. Соответствующий запрос американский лидер сегодня отправит в Конгресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post .

В Белом доме изданию заявили, что запрашиваемая Байденом на 20 млрд долларов военная помощь поможет обеспечить Украину и союзников с восточного фланга НАТО артиллерией, бронетехникой, противотанковыми средствами и передовыми системами противовоздушной обороны, а также другим вооружением.

По данным издания, запрос Байдена в Конгресс на поддержку Украины включает три вида помощи:

Напомним, сегодня Байден представит законодательную инициативу, которая позволит передать Украине замороженные активы российских олигархов.

Отметим, ранее Палата представителей Конгресса США призвала Байдена продать замороженные активы российских олигархов направить деньги на помощь Украине.

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